A friss térképek alapján nagyon nagy bajban vannak az ukránok Avgyijivkánál

Bár geolokációval még nem sikerült megerősíteni ezeket az információkat, egyre több helyen lehet arról olvasni, hogy az orosz csapatok elérték az Avgyijivkán keresztülfutó vasúti síneket a kisváros északi részén.

I still can't find visual confirmation for this, but if Ukrainian mappers are right and Russians estsablished a bridgehead West of the N-S railway tracks inside , the defense of the southern part will become impossible for Ukr forces soon.️Reinforcements or withdrawal. #Avdiivka