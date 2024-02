Döntött Amerika a nagy F-16-os üzletről

A kongresszus döntése (...), hogy jóváhagyja 40 F-16-os típusú repülőgép és 79 modernizációs készlet Törökország általi beszerzését, nagy előrelépés

- jelentette ki Jeff Flake nagykövet az X közösségi hálózaton közzétett üzenetében.

Kudos to the US Congress for approving this F-16 sale on a bipartisan basis. This is good for our security and for the security of our allies. https://t.co/3tX49MoFrj