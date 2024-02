Nagy döntésre készülnek Oroszország szomszédjában: ennek biztosan nem fognak örülni Moszkvában

Finnországban vasárnap tartják az elnökválasztás második fordulóját, amely két jelölt között fog eldőlni: az egykori miniszterelnök, a jobbközép Alexander Stubb, illetve a volt külügyminiszter, a zöldpárti Pekka Haavisto között. Bár mindkét jelölt határozottan EU- és NATO-párti, árnyalatnyi különbségek vannak a két államfőjelölt programja között, elsősorban az észak-atlanti kötelék erősítését illetően. Mivel a félprezidenciális finn rendszerben a kül- és biztonságpolitika irányítása az elnök kezében van, az Európa nagy részén megszokottnál elvileg jóval nagyobb tétje van az államfőválasztásnak. Igaz, az általános irányvonalban nagy elmozdulásra nem kell számítani, akármelyik jelölt is győz vasárnap.

A finn politikai rendszer leginkább félelnöki rendszerként írható le. Az elnöknek nincs olyan jelentős hatalma, mint például Franciaországban, Szerbiában vagy Ukrajnában, de több jogosítvánnyal rendelkezik, mint azokban az alapvetően parlamentáris berendezkedésű köztársaságokban, ahol az elnököt közvetlenül választják (Lengyelország, Csehország, Szlovákia stb.), és pláne azokban, ahol a parlament választja (Magyarország, Németország, Olaszország stb.).

A finn alkotmány szerint

az ország kül- és biztonságpolitikáját az elnök irányítja,

a kormánnyal szoros együttműködésben. Az elnök képviseli Finnországot a NATO ülésein, illetve ő a fegyveres erők főparancsnoka.

Finnország a második világháborút követően katonailag semleges állam lett, és a hidegháború idején egyfajta pufferzónaként funkcionált a Nyugat és a Szovjetunió között. Az Európai Unióba is csak 1995-ben lépett be, a NATO-csatlakozás pedig ezek után sem volt napirenden, annak ellenére, hogy Finnország számára a legnagyobb biztonságpolitikai fenyegetést továbbra is Oroszország jelentette, amellyel 1340 kilométer hosszú közös határa van.

Változást az ukrajnai háború hozott 2022-ben, amikor sokkal konkrétabbá vált a fenyegetés, és a finn lakosság többsége pár hét leforgása alatt a semlegesség pártolójából csatlakozáspárti lett. Finnország Svédországgal együtt 2022. május 18-án adta be NATO-csatlakozási kérelmét, a tagfelvétel pedig hivatalosan 2023. április 4-én következett be. Mivel Svédország még a magyar parlament jóváhagyására vár, Finnország a NATO legújabban csatlakozott, 31. tagállama.

A finn elnököt kétfordulós rendszerben választják, és összesen kétszer hat évig töltheti be a pozíciót. Az új elnök Sauli Niinistőt váltja majd, aki 12 évig volt államfő, és míg 2022-ig jó kapcsolatokra törekedett a putyini Oroszországgal, az Ukrajna elleni orosz invázió kirobbanása után a NATO-csatlakozás zászlóvivője lett. A baloldali jelölt, Pekka Haavisto a 2019 és 2023 közötti külügyminiszterként szintén fontos szerepet játszott a NATO-csatlakozás folyamatában, de a két jelölt között ő az, aki kevésbé szoros kötelékeket javasol az észak-atlanti szövetséggel.

Alexander Stubb és Pekka Haavisto is egyértelműen EU- és NATO-barát irányvonalat visz, határozottan szemben állnak Oroszországgal, illetve kiállnak Ukrajna támogatása mellett.

Érdemi kül- és biztonságpolitikai irányváltásra tehát nem kell számítani. Nüansznyi különbségek vannak csak a két jelölt biztonságpolitikai programja között, ahol Stubb a „héjább”. Egyfelől módosítaná azt a törvényt, amely nem engedi, hogy nukleáris fegyverek legyenek az ország területén – igaz, csak szállításukat engedélyezné, tárolásukat nem. Másrészt Stubb támogatja, hogy állandó NATO-jelenlét legyen Finnország területén, míg Haavisto szerint erre nincs szükség.

Az ukrajnai háború árnyékában a radikálisabb biztonságpolitikai elképzelések jobban visszhangra találhatnak a finn választóknál, ami Stubb győzelmét vetíti előre.

Míg korábban azon versenyeztek, hogy ki rendelkezik a legjobb oroszországi kapcsolatokkal, ki a leginkább tárgyalóképes, és az orosz politika legjobb értelmezője, most a verseny inkább arra irányul, hogy ki a legkeményebb Oroszországgal szemben és talán a védelmi politikában is

– mondta még az első forduló előtt Johanna Vuorelma finn politikai elemző.

Az elnökválasztás január 28-i első fordulójában minimális különbség volt az első két helyen végzett jelölt között: Stubb 27,2 százalékot, Haavisto 25,8 százalékot szerzett 71,55 százalékos részvétel mellett. A jelenlegi közvélemény-kutatások viszont Stubb egyértelmű előnyét mutatják: a volt kormányfő 53–54 százalékra számíthat, míg Haavisto 46–47 százalékra.

Amennyiben győzne, Haavisto lenne az első vállaltan meleg finn államfő. Szexuális orientációja hátrány lehet számára, elemzők szerint ugyanis a finn lakosság kétharmada többé-kevésbé konzervatív irányultságú.

A nagy kérdés az, hogy a jobboldali radikális Finnek párt szavazói milyen magatartást tanúsítanak majd a vasárnapi voksoláson:

otthon maradnak-e, mivel úgy érzik, hogy a két centrista jelölt közül egyik sem képviseli őket, vagy leszavaznak a jobboldali, konzervatív Stubbra a zöldpárti Haavisto ellenében. (Jelenleg egyébként Stubb pártja, a Nemzeti Koalíció és a Finnek koalícióban vezetik az országot.) Jussi Halla-aho, a Finnek jelöltje 19 százalékkal harmadik lett az első fordulóban.

