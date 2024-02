Egyre szélesebb körben terjednek a gazdatüntetések: van, ahol már kezdenek eldurvulni a megmozdulások

Az összetűzésre kedden került sor, a tiltakozók Újdelhi irányába indítottak menetet, hogy hangot adjanak elégedetlenségüknek a kormány által 2021-ben tett, de nem teljesített ígéret miatt, mely szerint növelni fogják a terményekért fizetett összegeket. Indiában 2022 óta szerveznek kisebb nagyobb megmozdulásokat a téma miatt.

A tüntetések időzítése kiemelt jelentőséggel bír, tekintettel arra, hogy az országos választások csak néhány hónapra vannak.

Narendra Modi miniszterelnök számára ez különösen nagy problémát jelent, hiszen a gazdálkodók jelentős és befolyásos szavazóbázist képviselnek.

A legutóbbi tiltakozás előzménye az, hogy megszakadtak a mezőgazdasági szakszervezetek és a kormány képviselői közötti tárgyalások, melyek célja a termények minimálárának garantálása volt.

A tiltakozók százai - földművesekből és támogatóikból álló csoportok - Észak-India Pandzsáb és Haryana államaiból indultak útnak. Ezeket az államokat gyakran India "kenyérkosarának" nevezik jelentős mezőgazdasági termelésük miatt.

Farmers protests are happening in India too.And the Indian government is so hi-tech that its using drones to drop tear gas on the protesters.The world should be celebrating agriculture, but we are run by psycho financial overlords who have never spent a day in a farm. pic.twitter.com/vCVFwohdyN