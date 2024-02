Óriási áttörés: elfogadta az amerikai szenátus az ukrajnai segélycsomagot, Zelenszkij örül

Helyi idő szerint kedd hajnalban elfogadta az Egyesült Államok törvényhozásának felsőháza azt a több mint 95 milliárd dolláros törvénycsomagot, amely jelentős pénzügyi segélyt nyújtana Ukrajnának és Izraelnek is. Több republikánus szenátor hosszas beszédekkel igyekezett késleltetni a szavazást, ám a tervezetre végül 70-29 arányban rábólintott a szenátus, miután 22 republikánus törvényhozó csatlakozott közel valamennyi demokrata kollégájához. A két nemmel voksoló demokrata szenátor Izrael aggasztó gázai övezeti katonai műveleteire hivatkozva tett így, ahogy a független Bernie Sanders is - írja a The Hill.

A B tervként benyújtott és megszavazott jogszabály-javaslat mellőzi a korábbi, kiterjedtebb verzióban részletezett határvédelmi szigorításokat és bevándorlási reformot, viszont

A tervezet emellett több mint 9 milliárd dollárnyi humanitárius segélyt tartalmaz többek közt a gázai és ciszjordániai, illetve ukrajnai lakosságnak is.

"Minden bizonnyal évek, talán évtizedek óta nem fogadott el a szenátus olyan törvényt, amely ilyen nagymértékben befolyásolja nemcsak a nemzetbiztonságunkat, nemcsak a szövetségeseink biztonságát, hanem a nyugati demokrácia biztonságát is"

- emelte ki Chuck Schumer, a demokraták szenátusi vezetője a Reuters tudósítása szerint. A New York-i szenátor hozzátette, hogy az Egyesült Államok vezető hatalmi szerepe nem fog meginogni, hozzátéve, hogy

"Ma elérjük, hogy Vlagyimir Putyin megbánja azt a napot, amikor megkérdőjelezte Amerika elszántságát. Ma egyértelmű kétpárti üzenetet küldünk NATO-szövetségeseinknek az eltökéltségünkről."

Miután több, a Republikánus Párt trumpista szárnyához tartozó kollégája is a határvédelmi intézkedéseket hiányolta a törvénytervezetből, Mitch McConnell szenátusi beszédében nekik üzent:

"Tudom, hogy egyes körökben divatos lett figyelmen kívül hagyni azokat a globális érdekeket, amelyekkel világhatalomként rendelkezünk. Siránkozni a globális vezetés felelősségéről. [...] Ez tétlen munka tétlen elméknek. És ennek nincs helye az Egyesült Államok szenátusában"

- hangsúlyozta McConnell, a republikánusok szenátusi vezetője Donald Trumpot is kritizálva, aki korábban hevesen ellenezte a segélycsomagot. A szenátus után most a képviselőházon a sor, hogy tárgyaljon a törvénytervezetről. Ám Mike Johnson republikánus házelnök nem sok esélyt lát az elfogadására a hiányzó határvédelmi intézkedések miatt, így az is elképzelhető, hogy a törvénytervezet egyes intézkedéseiről külön-külön szavazhat a képviselőház, elsősorban a republikánusok közt népszerűbb, Izraelnek szóló támogatásról.

Ha a házelnök pedig nem hajlandó napirendre venni a szenátusban elfogadott tervezetet, akkor sem teljesen elképzelhetetlen, hogy szavazzon róla a képviselőház: a The Hill szerint a törvényhozók egyszerű többségének lehetősége van megkerülni az alsóház elnökét, ehhez viszont néhány republikánus képviselőnek csatlakoznia kellene a kisebbségben lévő demokratákhoz. Mivel azonban a demokraták balszárnya a javaslatban lévő Izraelnek nyújtott támogatás feltételnélkülisége miatt kihátrálhat a tervezet mögül,

JÓ PÁR REPUBLIKÁNUSRA SZÜKSÉGE LENNE JOE BIDEN PÁRTJÁNAK, HOGY KERESZTÜLVERJE A SEGÉLYCSOMAGOT A KÉPVISELŐHÁZON IS.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben üdvözölte a segélycsomag elfogadását, mint írta,

"Az amerikai segítség közelebb hozza az igazságos békét Ukrajnában, és helyreállítja a globális stabilitást, ami fokozott biztonságot és jólétet eredményez minden amerikai és az egész szabad világ számára."

