Meghívta Vlagyimir Szaldó, az Oroszország által „annektált” Herszon megye vezetője az Ukrajna oldalán harcoló külföldi zsoldosokat, önkénteseket az Oroszország oldalán harcoló Margelov zászlóaljba.

Vlagyimir Szaldó „kormányzó” a TASzSz hírügynökségnek adott interjút, melyben beszélt egyebek mellett az Ukrajna és Oroszország oldalán egyaránt harcoló zsoldosok kérdéséről is.

Az interjúban meghívta a Kijev oldalán harcoló külföldieket a „kormányzata” által létrehozott Margelov zászlóaljba, majd arról beszélt, hogy egy lengyel zsoldos is átállt az orosz hadseregbe, miután ukrán bajtársai magára hagyták a frontvonalon. Cserébe orosz állampolgárságot és busás fizetséget is kapott.

A kérdés apropóját valószínűleg az adja, hogy több nyugati hírlap is írt arról az elmúlt napokban, hogy az Ukrajna oldalán harcoló katonák fizetése (legyen szó külföldi önkéntesekről vagy a reguláris erőkről) hosszabb távon problémássá válhat, ha elapad a Nyugat anyagi támogatása.

Szaldó az interjúban arról is beszél, hogy az orosz haderő a pletykákkal ellentétben nem tudja használni a Starlinket, Herszonban szesztilalmat vezetett be, illetve hogy a régió lakosai is szavazhatnak a közelgő orosz elnökválasztáson.

Herszont 2022 februárjában szállta meg Oroszország, majd szeptemberben annektálták is a megyét, röviddel ezután viszont feladták a régió megyeszékhelyét, Herszon várost. A települést azóta sem ellenőrzi az orosz haderő, sőt, már a Dnyeper keleti partjára is átkelt az ukrán haderő.

Címlapkép forrása: Getty Images