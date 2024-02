Friss térkép érkezett: az összeomlás szélére került a stratégiai fontosságú ukrán város védelme

Az orosz erők október óta ostromolják Avgyijivkát: a település bár kicsi, stratégiailag fontosnak nevezhető. Ennek az oka főleg földrajzi helyzete: a kisváros pár kilométerre van csak az oroszok által ellenőrzött Donyeck várostól, így kis hatótávolságú, nem irányított tüzérségi eszközökkel is be tudják lőni a települést az ukrán erők.

Oroszország az elmúlt hetekben áttörést ért el Avgyijivkában: északról és délről is bejutottak a településre. Nagyon úgy fest, hogy pár napja teljesen összeomlott az északi szektor védelme, az oroszok rövid időn belül elfoglalták Avgyijivka északkeleti részét.

Ezt a helyzetértékelést tegnap több orosz forrásból is lehetett olvasni, de most egy független, fotók és videók alapján dolgozó térképes blog, a War Mapper is megerősíti.

Ukraine update for the past week: forces have advanced into the central areas of Avdiivka. forces in the southeast of the city, and at 'Zenit', are now at significant risk of encirclement if withdrawals are not already underway. pic.twitter.com/qR8pTFoeHx