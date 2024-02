Itt a videó a rendkívül kellemetlen orosz veszteségről - Lassan kifogynak a Ropucsákból

Azt már korábban bejelentette Kijev, hogy a Caesar Kunikov névre hallgató Ropucsa 1-es osztályú deszanthajó robbant fel a tengeren, most viszont videókat is közöltek az akcióról.

A felvételen látszódik az, amint az ukrán Magura drónok rajban, több irányból támadnak a hadihajóra, ami a videó végén már az oldalára borul.

The video of how Group 13 of the Main Intelligence Service of Ukraine in cooperation with Ukrainian security and defense forces destroyed the Caesar Kunikov large landing ship of Russian Black Sea Fleet. The ship was hit with Magura V5 attack naval drones.Caesar Kunikov was https://t.co/VUmNH1wNGe

Egy másik felvételen az is látszódik, hogy az egyik dróntalálat után berobban a deszanthajó által szállított lőszer.

More videos are emerging regarding the Caesar Kunikov. Two explosions can be seen here, though the second one is far more powerful and indicates that it was ammunition. Unlikely that many on the ship survived this secondary explosion.Source: https://t.co/rkL0OCsBdh