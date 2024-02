Soha nem használt fegyvert lőtt ki az oroszokra az ukrán haderő: lecsapott az első GLSDB

Videót tett ki egy orosz haderőhöz köthető Telegram-csatorna egy újfajta, Ukrajna által használt „rakétafegyver” roncsairól. Egyes ukrán és orosz hírcsatornák is levonták a következtetést a roncsokat elemezve: az ukrán haderő először a háború során GLSDB típusú, szárazföldi indítású, nagy hatótávolságú irányított bombákat az orosz haderő ellen.

A fegyver állítólag Kreminna térségében csapott le, orosz források szerint nem kizárt, hogy lelőtte a légvédelem, mielőtt célba talált volna. Ukrajna nem erősítette meg sem ezt, sem a fegyver használatát hivatalos csatornákon keresztül.

Russians showed parts of the wreckage, as it looks like, of GLSDB.Russians claim that this wreckage was found after strike on Russian targets on February 13 near Kreminna, Luhansk region. pic.twitter.com/FQvAeJcDNs