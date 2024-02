Rakéta csapott le az oroszországi Belgorod városára

Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója szerint egy gyermek is van a halálos áldozatok között. 18 ember megsérült, köztük 5 gyermek.

A szomszédos Kurszki terület kormányzója, Roman Sztarovojt szerint egy bevásárlóközpontot, egy szabadtéri sportlétesítményt és lakóházakat ért találat.

Egy médiajelentés szerint kilenc áldozata van összesen a támadásnak.

Belgorod under heavy shellingResidents of the city reports several hit shells, cars were damaged, a shopping center was also damaged. According to preliminary data, at least 10 people were injured, there are dead. The authorities have not officially commented on the pic.twitter.com/hHUTgHmx8O