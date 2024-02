Újabb ukrán város ellen indult orosz bekerítő művelet: ostrom alá került Ivanivszke

Orosz bloggerek már tegnap bejelentették, hogy katonáik elkezdték támadni Ivanivszkét, Röpcke az első nyugati forrás, aki ezt háborús felvételeket elemezve meg is erősítette. Elemzése szerint az oroszok délkeletről és északkeletről is ostrom alá vették a települést, de nincsenek olyan információi, melyek megerősítik, hogy az orosz katonák be is hatoltak a város területére.

Russian invasion forces are closing in on , West of Bakhmut, from two sides. They claim to have entered the strategically important village, but I see no evidence for this so far. #NewsMap