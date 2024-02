Hatalmas csapást mért a bíróság Donald Trumpra, akár minden pénzét bukhatja

Egy New York-i bíróság pénteken megsemmisítő vereséget mért Donald Trumpra annak pénzügyi csalásról szóló polgári jogi perében. Nem jogerősen 355 millió dolláros büntetés megfizetésére kötelezte a bíró a volt elnököt, amely összeg akár felül is múlhatja a volt elnök teljes szabad likviditását - derült ki a The New York Times cikkéből. Trump fiait is megbüntették, egyúttal eltiltották a család férfi tagjait az üzleti pozíciók betöltésétől New York államban.