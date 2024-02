Világraszóló győzelem vagy jelentéktelen területszerzés? – Megszólalt az amerikai elemzőház Avgyijivka esetleges orosz bevételéről

Avgyijivka Donyeck megye székhelye, az oroszok által megszállt Donyeck városa közelében található. Már a 2014-ben kezdődött donbaszi „polgárháború” alatt fontos ukrán erődítmény volt, az oroszok pedig a teljeskörű invázió 2022. február 24-i kezdete óta támadják.

A város elfoglalására irányuló összpontosított orosz támadás 2023 októberében kezdődött. Az orosz haderő csak nemrégiben kezdett taktikai előrehaladást elérni a településen, hónapokig tartó költséges gyalogsági támadások és tömeges gépesített támadások hullámai után.

Avgyijivka a háború előtt 31 ezer lakosú település volt (összehasonlításul Bahmut 70 ezres), és elfoglalása

csak korlátozott lehetőséget nyújtana az orosz erők számára a jövőbeli előrenyomuláshoz.

Ukrajna régóta erődíti a környező településeket. A közelben lévő, viszonylag nagy települések Avgyijivkától 30 kilométerre találhatók.

NEW: Russian forces are conducting a tactical turning movement through Avdiika likely to create conditions that would force Ukrainian troops to withdraw from their positions in the settlement. Key Takeaways on Avdiivka: (1/4) pic.twitter.com/MwuAxzctcx