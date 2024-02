Különösen kedvező időablak nyílt az orosz erőknek, hatalmas csapatösszevonásba kezdtek

Egyes elemzők szerint

már mintegy 50 ezer orosz katonát vonhattak össze Zaporizzsja megyében,

ahol nyáron az ukrán haderő indította el kudarcosan zárult ellentámadását.

Legújabb hírek szerint az oroszok már Robotinénél járnak, amely falut tavaly nyáron az ellentámadás során sikerült visszaszerezniük az ukrán csapatoknak.

Avgyijivka megszerzése után az oroszok több fronton is előrenyomulhatnak. Illia Yevlas ukrán katonai szóvivő szerint az Avgyijivkánál harcoló orosz erők átcsoportosításához egy hétre lehet szükség. Az ukrán haderő nyomon követi, mely frontvonalakra összpontosítják forrásaikat az oroszok – mondta el.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet vasárnapi jelentése szerint az oroszok most ki akarják használni, amíg nem jön a raszputyica – esős, saras idő, ami lényegében ellehetetleníti a páncélosok mozgását a földeken –, illetve a nyugati támogatás Ukrajnának, és addig akarnak sikereket elérni.

Egyes orosz katonai bloggerek szerint a sár már most is akadályozza Ukrajnát abban, hogy csapatokat küldjön a zaporizzsjai front megerősítésére.

A raszputyica ugyanakkor az orosz műveleteket is lassítani fogja.

Az oroszok így most taktikai előrehaladásokat akarnak elérni, amíg a terep és az időjárás általában a támadásoknak kedvez, és ezzel egyben ki akarják meríteni és fárasztani az ukrán erőket. Emellett kedvezőbb pozíciókat akarnak biztosítani maguknak a jövőbeli műveletekhez, mielőtt komolyabban beköszönt a raszputyica

– véli az ISW.

Az oroszok azt is ki akarják használni, hogy Ukrajna most lőszerhiányban szenved, a beígért európai lőszerszállítmányoknak pedig csak ősszel lesz majd érdemi hatásuk.

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images