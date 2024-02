Értékes zsákmányt hagytak hátra az oroszoknak Avgyijivka védői

Az amerikai gyártmányú M2A2 Bradley lövészpáncélosok tavaly nyár óta fontos szerepet játszanak az ukrán haderő hadműveleteiben, gyakran láthattuk őket a Robotine környéki harcokban és most, Avgyijivka védelménél is.

Emlékezetes eset, hogy Avgyijivka térségében láthattuk, ahogy egy ilyen M2A2 lövészpáncélos sikeresen felveszi a harcot egy orosz T-90-es harckocsival.

Az Avgyijivkából való kivonulás során az ukrán haderő több technikai eszközt is hátrahagyott, ezek begyűjtését megkezdte az orosz haderő. Pár órája fotó került fel a közösségi médiába arról, hogy az oroszok kézre kerítettek egy M2A2 lövészpáncélost.

A fényképek alapján a gépet azért hagyták hátra, mert az elvesztette lánctalpát, ráadásul a belseje is valamelyest sérültnek tűnik. Nem tudni, ilyen állapotban lesz-e bármi haszna a járműnek az orosz haderő vagy hadiipar számára.

