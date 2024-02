Egy újabb menekültválság van kialakulóban – A világ egyik legnépesebb országában egyre növekszik a feszültség

Az egyre jobban eldurvuló mianmari polgárháború miatt újra megnövekedett a rohingya menekülthullám esélye a szomszédos Bangladesben. Dakka aggódik a helyzet súlyosbodása miatt, mivel szerinte nem lesz képes befogadni az érkező muszlim lakosságot – számolt be a Nikkei Asia.

Mianmarban egyre súlyosabbá válik a polgárháború, a kiterjedt harcok az ország több részét is érintik. A harcok elérték Rakhine (a korábbi Arakán) tartományt is, ahol többségében a muszlim rohingya lakosság él. Az események hatására már eddig is menekültek százai hagyták el otthonukat, és kezdtek el az országhatár melletti biztonságosabbnak gondolt településekre letelepülni. Mosztafa Mohammad Szazzad Hosszain, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának dakkai szóvivője szerint a helyzet veszélyezteti a menekültek biztonságát.

A bangladesi vezetés azonban elutasítja a határok megnyitását a rohingyák előtt.

Ennek oka, hogy szerintük már így is több mint egymillió embernek nyújtanak menedéket az országban és nem tudnak többet befogadni. A kormányzat vezetői szerint a nemzetközi humanitárius segélyek mennyisége folyamatosan csökkent az elmúlt években, így szinte teljes egészében Bangladesre hárul a helyzet megoldása. Az ENSZ a helyzet enyhítésére további segélycsomagokat ígért.

A muszlim országot először 2017-ben érte el a rohingya menekültek hulláma Mianmarból, akkor körülbelül 700 ezer fő telepedett le Bangladesben. A többségük a délkeleti városban, Cox’s Bazarban talált menedéket. Dakka törekedett arra, hogy visszatelepítse a menekülteket hazájukba, de ott továbbra sem lett volna szavatolva a biztonságuk. Az egyre erőszakosabbá váló összecsapások miatt erre jelenleg nincs is esély, sőt várhatóan tovább nő Bangladesben a menekültek nyomása. A mianmari polgárháború miatt már nemcsak a dakkai vezetés emelte fel a hangját, de egyre jobban tartanak a hatásoktól Indiában és Kínában is.

