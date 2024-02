Eldurvultak a lengyel gazdatüntetések: egy traktoros Ukrajna megregulázására kérte Putyint

Tarasz Viszockij agrárminiszter-helyettes bejelentette, Varsó és Kijev tárgyalásokat folytat annak kapcsán, hogy az olcsó ukrán gabona behozatala ellen tiltakozó lengyel gazdák az összes határátkelőt lezárták Lengyelország és Ukrajna között – írja a The Kyiv Independent.

Kedden odáig eszkalálódtak az események, hogy

lengyel gazdák megállítottak egy Ukrajnából érkező tehervonatot, és kiszórták a földre a gabonát, amit szállított.

Julija Szviridenko ukrán gazdasági miniszter közölte, Kijev tájékoztatta az Európai Bizottságot a lengyel tüntetők ukrán határon történt akcióiról, és határozott válaszra számít – írja a Reuters. Mikola Szolszkij agrárminiszter elmondta, hogy a kiöntött gabonát Németországba szállították volna, és nem került volna a lengyel piacra.

