Felfedte információikat az ukrán kémfőnök: nagyszabású orosz hibrid művelet készül, már kirajzolódnak a terv körvonalai

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője a The Wall Street Journalnek adott exkluzív interjújában elismerte, hogy az ukrán erők személy- és fegyverhiányban szenvednek, ugyanakkor szerinte Oroszországnak is vannak problémái. Beszámolt egy nagyszabású hibrid művelet állítólagos orosz tervéről is, amely álhírterjesztést, ukrán politikusok elleni merényleteket és intenzív katonai támadásokat kombinálna.