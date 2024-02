Megvan a dátum: ekkor nevezhetik meg Novák Katalin utódját

A miniszterelnök napirend előtti felszólalása még Novák Katalin hivatalos lemondása előtt zajlik majd, de elképzelhető, hogy ekkor jelenti majd be a magyar kormányfő, ki lesz a kormánypártok új államfőjelöltje. Nem kizárt, hogy erre előbb is sor kerül: szerdán-csütörtökön kihelyezett frakcióülést tart a Fidesz, a jelölt megnevezésére már ekkor is sor kerülhet.

Hivatalosan várhatóan délután dönt az Országgyűlés Novák Katalin lemondó nyilatkozatáról, a hvg szerint várhatóan csúszás lesz a napirendben az Orbán-beszéd, illetve az erre adott, frakciónként 9 percesre tervezett reakciók miatt.

Egyelőre azt nem tudni, hogy Novák Katalin mond-e beszédet az eseményen, a lehetőség erre a határozathozatal előtt adott lesz. A lap arról spekulál, hogy erre valószínűleg nem fog sor kerülni.

Az Országgyűlés második napirendi pontja Kövér László helyettesítése, a harmadik napirendi pont pedig a svéd NATO-csatlakozás zárószavazása lesz.

