Nagyon meglódult az orosz hadsereg: úgy néz ki, elfoglalták Pobjedát

Avgyijivka elfoglalása után úgy néz ki, lendületbe jött az orosz haderő: pár napon belül elfoglaltak több kisebb települést. Tegnap a Dnyeper partján található Krinkijbe törtek be az orosz katonák ma a donyecki Pobjeda „felszabadítását” jelentették.

A múlt héten elfoglalta az orosz haderő Avgyijivkát, ezután pedig több szektorban is támadást indítottak: megindultak Herszonban Krinkij ellen, Zaporizzsjában Robotine ellen, illetve Donyec megyében Avgyijivkától nyugatra és Mariinkától délnyugatra.

Az orosz offenzíva eddig vegyes eredménnyel zajlik: előzetes hírek szerint Robotinéből kitolták az orosz katonákat az ukránok, illetve Avgyijivkától nyugatra is megfogta őket a másodlagos védvonal. A Dnyeper partján található Krinkij elfoglalását viszont tegnap jelentették be az oroszok. Ukrajna cáfolta a híreket, de közben több felvétel is jött, melyen az látható, hogy a település szívében lobogtatnak orosz zászlót Putyin katonái.

Ma orosz bloggerek és független elemzők egyaránt jelentették: elesett Pobjeda, egy négy utcából álló kistelepülés Marinka és Kosztnyanynivka közt.

The Russian invasion army captured in central Donetsk oblast. #NewsMap — Julian (Röpcke) February 21, 2024

Fontos hangsúlyozni: a most elfoglalt település melletti Kosztnyanynivka nem a Bahmuttól délnyugatra találó Kosztnyanynivka, hanem egy kisebb település Donyeck várostól délnyugatra.

Az ukrán haderő akut lőszerhiánnyal küzd, főleg tüzérségi fegyverek területén, az orosz haderő most próbál minél nagyobb területet meghódítani Ukrajnán belül, amíg a Nyugat Kijev támogatásán teketóriázik.

