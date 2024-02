Medvegyev, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, hírhedt a NATO és a nyugati nemzetek ellen intézett rendszeres és baljós figyelmeztetéseiről, amelyekben gyakran utal egy teljes körű globális háborúra és nukleáris pusztításra. Ezúttal az ukrajnai háború nagy céljairól beszélt, két ukrán nagyvárost meg is nevezett beszédében.

Hangsúlyozta, hogy Odessza és Kijev is orosz városok, de most egy olyan „nemzetközi brigád” ellenőrzése alatt állnak, akikben az a közös, hogy Oroszország ellenfelei.

Elmondta, hogy:

ahhoz, hogy a különleges művelet céljait elérjük, el kell érnünk Kijevet.

