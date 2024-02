Hatalmas katonai konvojt videóztak a Krím-félszigeten - Mire készülhetnek ezzel az oroszok?

Az Atesh partizánmozgalom gerillái dokumentálták egy hatalmas orosz katonai konvoj érkezését a Krím-félszigeten található Jevpatorija vasútállomáson. A partizánok egyúttal megosztották a tankok pontos koordinátáit is.

A mozgalom Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésben kiemelik, hogy "az Ukrán Fegyveres Erők sikeres műveletei a fronton kényszerítik a megszállókat arra, hogy feléljék tartalékaikat".

A vasútállomáson ugyanis mintegy 30 darab T-62-es harckocsit számoltak össze, amely még az 1960-70-es évek szovjet hadiiparának termékei.



The ATESH partisan movement recorded over 30 Russian -what looks to be T-62- tanks arriving at the railway station in Yevpatoriya, occupied Crimea.Russia depleting their stocks. pic.twitter.com/SF3h1Yi3K7