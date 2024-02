Rohamra indultak Oroszország ősrégi T-55-ös tankjai, nagyon nem lett jó vége

Robotine ellen átfogó támadást indított pár napja az orosz haderő, a művelet célja, hogy a falu visszafoglalása után ostrom alá tudják venni Putyin katonái a stratégiai fontosságú Orihiv várost, megtörve ezzel Zaporizzsja ukrán védvonalatait.

Az offenzíva eddigi eredményétől függetlenül azért is érdekes, mert az orosz haderő számos T-54-es, T-55-ös harckocsit is az ukrán állások ellen küldött, ezek a kései 1940-es, 1950-es gyártású harcjárművek ma már elképesztően elavult technológiának számítanak.

Az alábbi videón látható: az oroszok a támadás élvonalában, direkt tűztámogatási célokra használják a járművet, hogy fedezze más, páncélozott szállító eszközök előrehaladását. Valahol a felvétel közepén a T-55-ös el is kap egy páncéltörő rakétát.

Footage of an armored Russian attack in Zaporizhzhia region. Several MBTs and IFVs were involved in this attack which ended in several vehicles being knocked out.The most telling thing is, however, the usage of T-55 tanks which have not even the common upgrades such as ERA pic.twitter.com/bwviy8MM84