Végleg szakít Oroszországgal szoros szövetségese: még a katonai együttműködésből is kilépnek

Kilép Örményország a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetéből (KBSZSZ vagy angolszász forrásokban CSTO) – jelentette be Nikol Pasinján, az ország miniszterelnöke a TASzSz szerint.

Pasinján azzal indokolja a lépést, hogy Oroszország és a KBSZSZ tagjai nem tartották be a kollektív védelemről szóló megállapodásokat, amely az együttműködés lényege lett volna.

Arra is kitért, hogy egyelőre még nem zárják be az Örményország területén működő orosz katonai támaszpontot, korábban viszont többször is beszélt arról, hogy a létesítmény elvesztette létjogosultságát.

Nikol Pasinján és Örményország látványosan és gyorsan távolodni kezdett Oroszországtól, mióta Azerbajdzsán elfoglalta Hegyi-Karabahot. Jereván azt várta volna, hogy a térségben dolgozó orosz békefenntartók megvédjék a területet attól, hogy az azeri haderő visszafoglalja, de az orosz katonák nem tudták elrettenteni az azeri haderő támadását és nem is fogtak fegyvert Baku katonái ellen. Annak ellenére sem, hogy az azeri katonák tüzet nyitottak az orosz békefenntartókra.

Hegyi-Karabah egyébként szürkezóna a KBSZSZ kollektív védelemről szóló egyezményei szempontjából: a nemzetközi jog szerint a terület Azerbajdzsán része, a régióban egykor működő "Astarkh Köztárságot" pedig a KBSZSZ tagjai nem ismerték el önálló államként. Így valószínűleg jogilag sem terjedt ki az együttműködés védelmi mechanizmusa a megtámadott történelmi régióra.

Frissítés: a KBSZSZ azt közölte, még nem kaptak semmilyen kérvényt Örményországtól az ország tagságának felfüggesztése kapcsán.

Címlapkép forrása: Aziz Karimov/Getty Images