Nem lassítanak az oroszok, betörtek Lasztocskunéba

Julian Röpcke német OSINT-elemző, a BILD újságírója tette közzé, hogy az orosz csapatok áttörték az ukrán védelmi vonalakat, és bejutottak Lasztocskunéba. A település Avgyijivkától nyugatra fekszik, jól láthatóan Moszkva szeretné folytatni a támadásokat a térségben.

The Russian invasion army further advanced West of and captured the Eastern residential area of . Ukrainian forces still hold the Western part of the village, I would say. Otherwise, Russians would have hoisted their flag in the center. #NewsMap