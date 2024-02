Először csúfosan leszerepelt az oroszok csúcsgépe a fronton, mára Peking is erre a járműre alapozná a stratégiáját

2023-ban úgy tűnt, hogy az orosz-ukrán háborúban patthelyzet alakult ki. A frontvonalak megmerevedtek, egyik fél sem tudott jelentős előrelépést elérni. A figyelem egyre jobban a légierőre terelődött, az eseményeket a külső szemlélők is árgus szemekkel követték.

Kínának nincs közvetlen háborús tapasztalata a közelmúltból, ezért nagyon szorosan követi az Ukrajnában zajló eseményeket. Igyekeznek minél több információt szerezni a hadműveletekről, illetve a különböző eszközök hasznosságáról. Különösen kiemelt figyelemmel követi az orosz helikopterek akcióit, amelyeket az oroszok a frontvonalak közelében alkalmaznak. A The Diplomat elemzése úgy véli, hogy a kínai haderő nagyban támaszkodna a helikopterekre egy Tajvan ellen indítandó esetleges hadművelet esetén.

Különösen egy forgószárnyas hívta fel a kínaiak figyelmét: a Ka-52 Alligator.

Ez az oroszok legmodernebb helikoptere, számos olyan tervezési újítással vannak ellátva, amelyek hasznosak lehetnek Pekingnek. Különösen a haditengerészet kötelékébe telepítettek az orosz Ka-52-esekből, leginkább a nagyméretű hajók fedélzetére.

Az ukrajnai háborúban gyakran vetik be az oroszok a típust a frontvonalak közelében, de már eddig is jelentős veszteségeket szenvedtek el a típusból. A brit védelmi információk szerint akár 39 darabot is elveszthetett Moszkva, ami a teljes flotta egynegyedét teszi ki. Ez a szám jelentős megdöbbenést váltott ki, mivel csalódást jelentett az orosz haderő teljesítménye. Emellett ezt nagyon nehezen lehet pótolni, évekig is eltarthat ameddig legyártják ezt a mennyiséget.

Combat footage of Russian Ka-52 Alligator attack helicopters on the front line. #UkraineWar — NATO (VS) February 22, 2024

A veszteségek mellett viszont bőven látnak pozitívumot is a kínai elemzők: így a nyári ukrán offenzívánál a típusnak tulajdonítják, hogy rengeteg nyugati gyártású ukrán harcjárművet semmisítettek meg az oroszok. Szerintük a változás annak köszönhető, hogy megfelelő taktikát választottak az Alligatoroknak, mivel a háború elején egyszerűen túlzottan ki voltak téve az ukránoknak az eszközök.

Az új „üss és fuss” stratégia miatt az ukránok nem képesek megfelelően védekezni a támadás ellen.

A járművek nagyon alacsony magasságban repülnek, majd hirtelen kilövik a rakétákat és távoznak. Az ukrán légvédelemnek másodpercei vannak ilyenkor a reakcióra. A jelentés az éjszakai bevethetőségi képességeket is dicsérte.

A tanulmány emlékeztet, hogy a 2023 júniusában harcképtelenné tett 125 darab ukrán harcjármű közül 50-et a Ka-52-esek semmisítettek meg. Közben a hatótávot is fejlesztette Moszkva, immáron 8-10 kilométerről is hatékonyak, de a végső cél 30-50 kilométeres táv lesz. Ráadásul az elektronikai zavaróberendezések telepítésével a túlélési képességük is jelentősen javult.

A harctéren tapasztalt javulás a kínaiakat is újra az Alligatorok felé tereltek, úgy látják, hogy a típus frissített változata segíthet a tajvani védelmet megtörni.

Címlapkép forrása: Host photo agency / RIA Novosti via Getty Images