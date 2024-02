Már nem tarthat sokáig a nagy orosz nyomulás: súlyos akadályok sora vár a csapatokra

Az elmúlt napokban sorra jöttek a hírek, hogy Donyeck városától északnyugatra az oroszok sorra veszik be a kisebb ukrán falvakat. A helyzet az ukránok szempontjából nagyon veszélyesnek tűnik, mivel a külvilág számára egy elhúzódó védelmi összeomlás képe rajzolódik ki, mivel a kijevi hadvezetés nem képes stabilizálni a védelmi állásokat a térségben. Fontos megjegyezni, Ukrajna ezen része már 2014 óta érintett a háború eseményeivel, ezért várható volt, hogy több védelmi vonalat felhúztak a felek a térségben, valamint erődítménnyé alakított települések rendszerével akadályoznák meg a könnyű területszerzést.

Vélhetően most is erről van szó valójában: Avgyijivka az egyik legfontosabb erődítménnyé alakított település volt a 2014-es frontvonal közvetlen közelében, ennek elestével azonban még nem érnek véget a védelmi vonalak.

A War Mapper információi szerint a várostól nyugatra minimum két, hosszan elhúzódó észak-déli védelmi vonalat is kiépítettek az ukránok, amelyek segíthetnek megakadályozni az oroszok nyomulását.

Az is jól kivehető, hogy ezek közül még az elsőhöz sem értek el a csapatok, ezért annak tartósságáról nem lehet megfelelően nyilatkozni. A közzétett ábra szerint az első vonal a Sztepove-Berdicsi-Orlivka-Umanszke-Pervomajszke településláncot köti össze. A második vonal ennél nyugatabbra helyezkedik el, némileg egy félkörívet leírva Ocseretine-Novoszelivka Persa-Karlivka települések között.

I would expect Ukraine to continue to fall back to built and natural defensive positions behind the settlements of Tonenke and Orlivka at the very least. Possibly even as far back as Novoselivka Persha. https://t.co/c5aApkO8mI