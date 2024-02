Videó: könyörtelen légicsapást mért Izrael a szomszédos országban

Az Izraeli Védelmi Erők állítása szerint az alábbi videófelvétel Hasszán Hosszein Szalámi Hezbollah-parancsnok hétfői, dél-libanoni csapás általi likvidálását mutatja.

IDF reports the destruction of a vehicle carrying Hezbollah regional commander Hassan Hussein Salami in southern Lebanon. #Israel

Szalámi a Hezbollah Nasszer-egységének tagja volt, és ő irányította a Hezbollah közelmúltbeli terrorista tevékenységeit izraeli civilek és katonák ellen, beleértve a páncéltörő rakéták Kirjat Smona és a 769. dandár főhadiszállása felé történő kilövését

- közölte az IDF.

ELIMINATED: Hassan Hossein Salami, the Hezbollah terrorist responsible for the Hajir region. He was part of Hezbollahs Nasser Unit and commanded recent Hezbollah terrorist activities, including anti-tank missile launches toward Israel. pic.twitter.com/QAAanMD79x