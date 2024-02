ISW: már nem sokáig tarthat az oroszok gyors nyomulása Avgyijivkánál

Az orosz erők tovább folytathatják a nyomulásukat Avgyijivka térségében, de a talajviszonyok jelentősen lassíthatják a hadműveleteket.

Az elmúlt napokban az ukrán haderő három kisebb településről is kénytelen volt kivonulni Avgyijivkától nyugatra. Az események azt mutatják, hogy a terület sebezhető az orosz támadásokkal szemben, ettől nyugatra viszont komolyabb akadályokkal kell majd megküzdeniük az inváziós alakulatoknak. Az Institute for the Study of War (ISW) nevű amerikai elemzőház

szerint Berdicsi és Orlivka között jelentős víztömeg található, valamint alaposan felázott talajviszonyok.

Ezek a körülmények nehézkessé tehetik a nehezebb páncélosok haladását a területen, akár átmenetileg meg is akadályozhatják azt.

A folyamatos támadás azt a célt szolgálja, hogy a védekező ukránok ne legyenek képesek stabil védelmi állásokat kialakítani a területen, valamint, hogy a szükséges rotációt elvégezzék.

Az orosz erők valószínűleg nagy hadműveleti tempót tartanak fenn, hogy megpróbálják kihasználni ezt a taktikai lehetőséget

– írja az ISW.

Bár a korábbi elemzések arról szóltak, hogy Moszkva várhatóan csökkenteni fogja a csapatai létszámát a térségben, most éppen az ellenkezője történik. Egyre nagyobb létszámú támadó műveletek zajlanak. Az egyre nehezebbé váló földrajzi terep viszont véget vethet a nagy sebességű nyomulásnak.

Címlapkép forrása: Narciso Contreras/Anadolu via Getty Images