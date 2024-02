Újabb országba mehet háborúzni Oroszország, pénteken temetik az orosz ellenzék vezérét – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az albán fővárosba, Tiranába érkezett, hogy részt vegyen a nyugat-balkáni országok állam- és kormányfőinek ma kezdődő kétnapos biztonsági csúcstalálkozóján. A védelmi értekezleten a nyugat-balkáni országok mellett az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek is képviseltetik magukat.

