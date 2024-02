Félelmetes fegyvereket fejleszt Oroszország, új részleteket osztott meg Vlagyimir Putyin

Az ukrajnai háborúról és Oroszország jövőjéről beszél Vlagyimir Putyin orosz elnök ma délelőtt az orosz törvényhozás előtt. Az orosz elnök több új részletet osztott meg Oroszország fegyverkezési programjairól és a demográfiai kihívásokat kezelni hivatott intézkedésekről is.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azzal kezdte beszédét, hogy nem csupán a közeljövőről, hanem hosszútávú stratégiai célokról is beszélni fog, ezen a területen főleg a családtámogatásokra tért ki részletesen.

Az orosz vezető sokat beszélt a NATO-ról, a Nyugatról és az Egyesült Államokról: azzal vádolta meg Washingtont, hogy ahhoz hasonlóan destabilizálni akarják Oroszországot, ahogy ezt szerinte Ukrajnával is tették 2013-14-ben. Hozzátette: a Nyugat fegyverkezési versenybe akarja belekényszeríteni Oroszországot, hasonlóan az 1980-as évekhez, amikor ez a Szovjetunió összeomlásához is hozzájárult.

Kitért rá: a Nyugat hátsó szándékai ellenére nyitottak a tárgyalásra Amerikával, például a stratégiai biztonság kérdésében, de ehhez Washingtonnak tiszteletben kell tartania az orosz nemzetbiztonsági érdekeket.

Arra is kitért: az orosz haderő számos fegyvert tesztelt és állított rendszerbe az elmúlt hónapokban, nemrég hadrendbe állították például a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát is a stratégiai csapásmérő erőknél. Elismerte azt is, hogy élesben használták a Cirkon és Kinzsal hiperszonikus rakétákat Ukrajna ellen. Emellett hamarosan hadrendbe áll a Burevesztnyik cirkálórakéta és a Poszeidón nukleáris robbanófejjel felszerelhető torpedó is.

Hozzátette: jelenleg Oroszország nukleáris csapásmérő képessége teljes készültségben van,

ez bármilyen félelmetesen is hangzik, valószínűleg változatlan az ukrajnai háború kezdete óta.

Putyin szerint jelenleg az orosz haderő erősebb, mint bármikor korábban, erős Oroszország nélkül pedig nem is lehetséges a globális stabilitás fenntartása. Hozzátette: a hadiipar még több ígéretes fegyver fejlesztésén dolgozik, hamarosan megjelennek ezekről a részletek, ugyanakkor tagadta, hogy Moszkva az űr felfegyverzésén dolgozna.

Beszédében ugyanúgy „nonszensznek” nevezte európai vezetők aggályait, akik attól tartanak, hogy az orosz hadsereg meg akarja támadni Európát.

Vlagyimir Putyin arra is kitért, hogy az állam támogatni fogja az orosz családok alapítását és a gyerekvállalást, ellensúlyozva ezzel az ország demográfiai nehézségeit. A szegény nagycsaládok is anyagi támogatást kapnak.

Néhány ország megsemmisíti a morális normákat és a kihalás felé tolja az emberiséget, Oroszország az életet választja”

– mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Bejelentett a családtámogatási programok mellett pedagógus-bértámogatást és egészséges életmódot támogató programokat is. Reméli, hogy 2030-ra 78-ra nő az orosz emberek átlagos várható élettartama.

Putyin arra is kitért, hogy reményei szerint az orosz gazdaság hamarosan benne lesz a világ négy legnagyobbjában, ez szerinte 2030-ra teljesülhet (most az IMF becslése szerint az orosz gazdaság mindössze a 11. legnagyobb).

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images