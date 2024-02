Nem sikerült stabilizálni a frontvonalat: gyorsan nyomulnak az oroszok nyugatra

Tegnap jelentette be az orosz haderő, hogy elfoglaltak három falut is Avgyijivkától nyugatra, Julian Röpcke OSINT-elemző, aki harctéri felvételek és geolokáció alapján készít háborús térképeket, ma azt írja, a háromból két településen orosz katonák vannak, akik legalább részlegesen megszállták ezeket a falvakat.

Hiába állítják másképp, Ukrajna egyelőre képtelen stabil védelmet felállítani Avgyijivkától nyugatra. Mindeközben az Egyesült Államok semmit nem küld nekik, hiába adott erre Bidennek a lehetőség”

– írja Röpcke.

48 hours later, two of the three settlements are at least partially under Russian control. Despite claiming differently, Ukraine remains unable to establish a new line of defense west of Avdiivka. All this while the US keeps sending nothing, despite Bidens authority to do so https://t.co/ZvNMkXeoHD