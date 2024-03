Bunkerekkel készül egy pusztító háborúra a keleti hatalom

A japán kormány Okinava prefektúra külső szigetein bunkerek építésébe kezd, mivel attól tartanak az országban, hogy a Kína és Tajvan közötti konfliktus eszkalálódhat a jövőben. A Nemzeti Védelmi Tanulmányok Intézetének vezető Kína-elemzője, Maszafumi Iida szerint Tokió egyre jobban aggódik a lehetséges konfliktus Japánt érintő következményei miatt. Egyelőre még csak az előkészületek zajlanak, hamarosan elkészülnek a tervezési irányelvek és a javaslatokat a helyi önkormányzatok elé terjesztik.

A bunkerek létrehozása iskolák, városházák és könyvtárak alagsoraiban valósulhat meg.

Az óvóhelyek mellett polgári lakossági evakuálására is kidolgoznak terveket. A helyieket először a a szigetcsoport fő szigetére, majd Kjúsú déli részére szállítanák át. Néhány sziget viszont különösen közel fekszik a veszélyeztetett Tajvanhoz, ezért az ott élők katonai védelméről is gondoskodni kell. A kormány tervei szerint néhány épületet erős betonfalakkal erősítenének meg, hogy ellenálljanak a rakéták és bombák robbanásainak. Az óvóhelyeken élelmiszer- és orvosi készleteket is tárolnának, biztosítva ezzel az ott rekedt emberek ellátását akár két hétig is.

Iida hangsúlyozza, hogy bár Japán nem várja Kína támadását a vitatott hovatartozású sziget ellen, mégis fel kell készülnie a legrosszabbra.

Garren Mulloy, a Daito Bunka Egyetem professzora elmondta, hogy a lépések megosztják a helyieket. Egyrészt növeli Japán védelmi képességét és segítséget nyújt természeti katasztrófák esetén, másrészt viszont célponttá teheti ezeket a területeket.

A Japán legdélebbi szigetein élők aggodalmai Nancy Pelosi, korábbi amerikai képviselőházi elnök 2022 augusztusi tajpeji látogatását követően fokozódtak. Akkor Peking fenyegető hadgyakorlattal reagált a számára provokatívnak titulált találkozóra. A gyakorlat során több cirkálórakéta is Japán gazdasági övezetébe csapódott. Az eset figyelmeztette Tokiót, hogy egy esetleges háború során az itteniek is veszélybe kerülnének, ezért elkezdték felmérni a védelem kiépítésének lehetőségeit.

Címlapkép forrása: Tomohiro Ohsumi/Getty Images