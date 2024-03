Lezsák aláírta a Svédország NATO-csatlakozásának ratifikálásáról szóló jogszabályt

A magyar Országgyűlés alelnöke, Lezsák Sándor „az Országgyűlés elnökének feladatait ellátva” aláírta Svédország NATO-csatlakozásáról szóló törvény ratifikálását. Ezt követően a dokumentumot az államfő hivatalába küldte kihirdetés céljából - derül ki a parlament honlapján szombaton közzétett információból.

A jogszabályt, amely Svédország NATO-ba való belépését engedélyezi, február 26-án fogadták el a magyar törvényhozók. Ezáltal megszűnt az utolsó akadály is Svédország számára, hogy csatlakozzon a katonai szövetséghez.

Svédország még Finnországgal együtt 2022 májusában adta be csatlakozási kérelmét a szervezethez, amelyet az összes NATO-tagállam támogatott, kivéve Magyarországot és Törökországot. Először a Fidesz-KDNP frakciói nevében azt ígérte a kormány, hogy mind a két ország esetében a 2022. december 7-i parlamenti ülésig szavaznak a két ország kérvényéről. Úgy festett, hogy ez gyorsan meg is történhet, mert már júliusban az országgyűlés elé került az első előterjesztés a ratifikációról, de végül nem döntöttek.

A finnek esetében többször is ígéretet tettek a kormánypártok, hogy döntenek az ügyükben, majd 2023 márciusában meg is szavazták a csatlakozást. Svédország esetében azonban napirendre sem vették a kérdést, arra hivatkozva, hogy a Fidesz nyári frakcióülésén a képviselők aggályokat fogalmaztak meg Stockholmmal szemben, mondván az többször is bírálta a magyar kormányt, valamint a magyar jogállamot.

A parlament ezért egy munkacsoportot küldött egy svédországi látogatásra, amelynek tagja Ennek többek között tagja volt Hende Csaba volt honvédelmi miniszter, Győri Enikő és Schaller-Baross Ernő EP-képviselők, valamint Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának tagja. Azonban a tavaly márciusi látogatás után sem léptek a pártok.

Egészen januárig kellett várni, hogy a magyar fél is lépjen: ekkor először a török parlament is döntött a svédek ratifikációjáról, majd ezt Recep Tayyip Erdogan elnök is aláírta, mivel ekkor már eldőlt, hogy az Egyesült Államok kész F-16-os vadászbombázókat eladni Ankarának.

Ezt követően a magyar kormány többször is jelezte, hogy februárban, a tavaszi ülésszak kezdetén kerülhet napirendre a kérdés, de arról a Fidesz és a KDNP sem nyilatkozott, hogy támogatják-e Svédország csatlakozását. Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter is arról beszélt, hogy a pozitív döntéshez várják Magyarországra Ulf Kristersson svéd miniszterelnököt, hogy egyeztessenek a két ország kapcsolatáról.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd