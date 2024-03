Dróntámadás érte a Krímet, haladnak előre az oroszok keleten – Háborús híreink vasárnap

Dél-Korea az elmúlt években leginkább a globális kulturális súlyának növekedése miatt került a figyelem középpontjába, pedig Szöulnak más tervei is vannak az ország nemzetközi jelenlétének emelésére. A távol-keleti hatalom történelmi és biztonsági okokból is kényszerűen jelentős figyelmet fordított a fegyverek gyártására, az elmúlt években viszont igazi nagyhatalommá vált az üzletágban. Fontos kérdés, hogy hogyan robbant be ennyire Dél-Korea a világ védelmi iparának élmezőnyébe és pontosan milyen potenciál van az szektorban. Ezeket a szempontokat vizsgáljuk elemzésünkben.