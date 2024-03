Erős üzenetet küldött Lavrov Moszkva katonai szövetségesének: valljon színt

Szergej Lavrov felszólította Örményországot, valljon színt abban a kérdésben, hogy mi is a pontos státusza a Moszkva vezette katonai szövetségben, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetében (KBSZSZ) – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet szombati jelentése