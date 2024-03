Tüntetők hiúsították meg Meloni és Trudeau találkozóját

A kanadai média szerint több száz palesztinbarát tüntető gyűlt össze a kanadai nagyváros központjában lévő szépművészeti múzeum előtt, ahol az estet rendezték.

A rendezvényt biztonsági okokból törölték

– közölte Jenna Ghassabeh, a miniszterelnöki hivatal sajtóreferense késő este az AFP francia hírügynökséggel. A nyilatkozó további részletekkel nem szolgált.

Korábban, a nap folyamán a legfejletteb ipari országok csoportjának (G7) két vezetője megbeszélést folytatott, amelynek során az olasz kormányfő szerint számos kérdést megvitattak, köztük a „nagyon nehéz közel-keleti válságot”.

A CBC helyi televízió arról számolt be, a fogadásra érkező vendégek egy részének bejutását tüntetők akadályozták meg, akik ellenezték Kanada válaszát az Izrael és a Gázai övezetben hatalmon lévő Hamász szélsőséges palesztin iszlamista mozgalom közötti konfliktusra. A kanadai műsorszolgáltató szerint 200-300 tüntető vett részt a tiltakozásban.

A közösségi oldalakon terjedő videókon és fényképeken is erős rendőri jelenlét látszik a múzeum közelében.

HOLY CRAP Pro Palestine Anti Israel protesters have BLOCKED exits to the Art Gallery of Ontario in Toronto, where Italian PM Meloni and PM Trudeau are right now pic.twitter.com/Ds3yoeYgE2