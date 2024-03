Elképesztő manővert hajtott végre Ukrajna: ez biztos kiveri a biztosítékot Oroszországban

Robbanás történt egy vasúti átkelőn Zvezda és Csapajevszk között, az oroszországi Szamara régióban, több mint 1000 kilométerre az ukrán frontvonalaktól.

A Ria Novosztyi információ szerint egy folyó felett áthaladó híd tartószerkezetét aknázták alá, majd robbantották fel. Az orosz portál legutóbbi frissítése szerint öt vonat késett a régióban, áldozatokról nincs információ.

A „Baza” portál szerint a tartószerkezet nem omlott össze, de a vizsgálat idejére felfüggesztették a vonatforgalmat az éríntett szakaszon. A „Shot” képet is megosztott a híd jelenlegi állapotáról.

The Ukrainian Main Directorate of Intelligence (GUR) confirms that the rail road bridge over the Chapayevka River in the Samara Region, Russia, has been blown up. The bridge has been used to transport military supplies from the east to the front in Ukraine.Source: @HromadskeUA