Hullanak a nyugati vasak: újabb amerikai harckocsit lőttek ki az oroszok

Nem kellett sokáig várni az oroszok második kilőtt Abrams harckocsijára, alig pár nappal az első után máris itt vannak a felvételek a következőről is. A járművet Avgyijivkától nyugatra kapták lencsevégre Berdicsi településnél. Az elmúlt napokban eddig tolódott el a frontvonal, miután az oroszok több település felett is átvették az ellenőrzést. A képeken az látszódik, hogy egy Abrams működésképtelen állapotban áll a településen, kivehető, hogy súlyos találatokat kapott, amelyek miatt vélhetően javíthatatlan állapotba került.

A találat nagy fegyvertény az oroszoknak, ezért Moszkva jelentős pénzösszeget ajánlott fel minden egyes megsemmisített példányért.

Berdychi, a Ukrainian M1A1 Abrams from the 47th Mechanized Brigade hit a mine, threw a track, and was abandoned while defending the main road in town. https://t.co/H0OFACBrKD