Az orosz milbloggerek szerint ellentámadásba mentek át az ukránok

Az oroszpárti, de döntően megbízható információkat közlő Rybar katonai blog információi szerint Kijev erősítést küldött Robotine környékére, melynek segítségével az ukránok nemcsak megállították az orosz előretörést, de aktív ellentámadásba is kezdtek.

️ Orikhiv sector11am, March 5, 2024In the Zaporizhzhia direction, the enemy has recovered after the Russian Armed Forces offensive in late February, which cost the AFU the loss of part of Robotyne and several strongholds. Ukrainian forces have redeployed reinforcements pic.twitter.com/cvYJwWEMBP