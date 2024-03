Összeomlott Biden támogatottsága: már saját pártjában sem lelkesednek érte

Szabó Ákos 2024. március 05. 18:00

A hétvége folyamán újabb közvélemény-kutatást hoztak nyilvánosságra a 2024-es amerikai elnökválasztással kapcsolatban. A New York Times által publikált adatok megerősítették azt a véleményt, amiről a demokraták legszívesebben nem is hallanának: az amerikaiak többsége szerint Joe Biden túl idős, hogy hatékony elnök legyen, ráadásul ebben a korábban Bidenre szavazók többsége szintén egyetért. Ha ez nem lenne elég, a felmérés részletes bepillantást nyújt abba, hogy Biden támogatottsága pont a demokrata választói koalíció legfontosabb csoportjaiban zuhant be: a fiatalok, a nők és a feketék körében is kevesebben szavaznának rá most, mint négy évvel ezelőtt, illetve történelmi fordulat állhatott be a latinók preferenciájában is. A jelenleg nyerésre álló és választói bázisát egyre bővítő Donald Trump szimpatizánsai ezzel szemben sokkal lelkesebben állnak a republikánus jelölt újraválasztásához, mint demokrata társaik. A számok arról tanúskodnak, hogy van is okuk rá.