Eddig nem látott felvétel: videón a "Cezar Kunyikov" utolsó percei

A Ropucsa-osztályú deszanthajót február 14-én süllyesztette el az ukrán haditengerészet, mintegy 10 drón segítségével. A "Cezar Kunyikov" utolsó csatáját egy orosz felvétel is megörökítette, amelyet most tettek közzé.

Video of the Ukrainian MAGURA V5 naval kamikaze drones attack on Caesar Kunikov from the Russian point of view. As well as the Russian claims regarding this attack:The crew repelled the naval kamikaze drone attack with all available forces and means, the battle lasted 20 https://t.co/PrTa6THQeH