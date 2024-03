Felvételek: elmérgesedtek a gazdatüntetések Lengyelországban, felcsaptak a lángok Varsóban

Néhány tüntető koporsókat vitt magával, rajta a felirattal:

Gazda, élt 20 évet, megölte a Zöld Megállapodás.

Ezzel az Európai Unió zöld szabályozására utaltak, amely a gazdák szerint hátrányosan érinti a mezőgazdaságban dolgozókat. A lengyel gazdák a Zöld Megállapodás mellett hetek óta tüntetnek az ukrán határnál az olcsó ukrán importgabona ellen is.

A közösségi médiában terjedő felvételek tanúsága szerint a tüntetők Varsóban összecsaptak a rendőrökkel is. Egyes tüntetők petárdákkal, kövekkel dobálták meg a helyszínre kivonult rendfenntartókat. A rendőrség könnygázt és hanggránátokat vetett be, és a jelenlévőket a helyszín elhagyására szólította fel.

Thousands of farmers are protesting once again in Poland. #farmersprotest — Attentive (Media) March 6, 2024

️ Clashes between protesting Polish and police continue in front of the building in , . Several people are reported to be detained. #farmers — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2024

There are clashes between protesting farmers and police in Warsaw. There are reports that several protesters were able to enter the Seimas building. pic.twitter.com/Ux2k34OowL — Dagny (Taggart) March 6, 2024

️ Clashes broke out between protesting Polish farmers and police in front of the Sejm building in Warsaw, Poland pic.twitter.com/90468cd3l6 — Ukrainian (Front) March 6, 2024

Az ország több pontján utakat zártak le a gazdák.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök többször kijelentette, a kormány eleget kíván tenni a gazdák követeléseinek, ugyanakkor a közte és a gazdaszervezetek közötti múlt heti találkozó eredménytelenül végződött.

Tusk hétfőn azt is felvetette, az ukrán agrártermékek mellett az orosz és fehérorosz agrártermékekre is behozatali tilalmat vetnének ki, és az EU-nak is javaslatot tett egy ezzel kapcsolatos szankcióra.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 03. 04. Az EU-n keresztül mérne érzékeny csapást Oroszországra a lengyel kormány

A témáról ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

Címlapkép forrása: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images