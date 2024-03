Visszaállíthatják a sorkatonaságot: drasztikus döntésre készül Európa legerősebb országa

Boris Pistorius védelmi miniszter felgyorsíthatja a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetését Németországban. Legalábbis erre utal az a kiszivárgott információ, miszerint a miniszter arra utasította minisztériumát, hogy április 1-jéig dolgozza ki a modell részleteit.

A Spiegel rendelkezésére álló belső dokumentum értelmében Pistorius még a parlamenti választások előtt be szeretné mutatni a javaslatát a német kormánynak, és politikai döntést is kicsikarna. A dokumentumban szereplő célmeghatározás szerint a kötelező sorkatonasági modellnek olyannak kell lennie, amely már rövidtávon hozzá tud járulni a „nemzet ellenállóképességéhez”.

Boris Pistorius ezzel párhuzamosan kedd reggel indult egy skandináviai üzleti útra, a miniszter fő célja a svéd sorkatonasági modell megismerése.

Svédországban 2017 óta van kötelező katonai szolgálat, amely során minden iskolát végzett diákot besoroznak és vizsgálatnak vetnek alá. A hadsereg azonban ezt követően csak azoknak tesz ajánlatot, akik alkalmasak a fegyveres erők szolgálatára, ez a frissen végzettek alig 10 százaléka.

A német napilap ugyanakkor felhívja a figyelmet a modell adaptálásának nehézségeire is: Németországban ez évente 40 ezer sorkatonát jelentene, ugyanakkor

a Bundeswehrnek sem elegendő laktanya, sem elegendő kiképzőtiszt nem áll rendelkezésre ekkora létszámhoz.

Egy 3000 vagy 4000 fős létszám lenne reális

- mondta Pistorius a müncheni biztonsági konferencián.

Alkotmányossági aggályok is felmerülhetnek a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetésével kapcsolatban. A német Alkotmánybíróság korábbi döntése értelmében a katonai szolgálat igazságosságát is figyelembe kell venni, ez pedig azt jelentené, hogy "a lehető legtöbb rendelkezésre álló sorköteles katonát" be kellene hívni, nem csak egy részüket.

A német Bundeswehrt jellemző krónikus létszámhiányról, és az ezzel kapcsolatos megoldási javaslatokról ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesebben:

