Donald Tusk: háború előtti időket élünk, egész Európa veszélyben van

Vége a boldog békeidőknek Európában, háború előtti időket élünk – jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök ma Bukarestben.

Vége a békeidőknek, a háború utáni éveknek. Új idők járnak, háború előtti korban élünk. Néhány testvérünknek ez már nem is háború előtti éra, hanem totális háború, annak legkegyetlenebb formájában”

– jelentette ki Tusk az Ukrinform tájékoztatása szerint.

Tusk arra buzdította az európai vezetőket, hogy ruházzanak be többet az EU védelmi iparába és a haderőfejlesztésbe. Finoman kritizálta Amerikát is, burkoltan utalva arra, hogy nem biztos, hogy a tengerentúli ország megvédi majd hosszú távon is a kontinens biztonságát.

Európa lehetőségei gazdasági, pénzügyi, demográfiai és morális dimenziókban nagyobbak, mint azoké, akik megtámadnának minket. Az európai civilizáció jövője a tét”

– jelentette ki a lengyel politikus.

Címlapkép forrása: Andreea Campeanu/Getty Images