Félelmetes új fegyverek a fronton: ledobta az első FAB-1500-asokat Oroszország

Az elmúlt napokban bemutatott, az orosz-ukrán háborúról készített felvételek alapján több elemző is arról spekulál, hogy sikeresen elkészültek az orosz FAB-1500-as szárnyas bombák, és Moszkva máris a fronton veti be őket.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy az orosz hadiipar január elején bemutatta, hogy az amerikai JDAM-kitek mintájára ők is irányított szárnyas bombákat építenek a régi, nem irányított légibombáikból.

Az egész fejlesztés lényegében abból áll, hogy még a Szovjetunió idejében gyártott fegyverekre az oroszok szárnyakat hegesztenek, illetve felszerelik őket egy GPS-alapú navigációs rendszerrel is.

Enneka fejlesztésnek a célja, hogy az alapvetően nem irányított légibombákat irányítottá, ezzel pontosabbá, illetve nagyobb hatótávolságúvá tegyék.

Oroszország már korábban is vetett be FAB-bombákat, azok azonban 500 kilogrammos robbanótöltettel rendelkeztek. Az újonnan a frontra vitt fegyver, a FAB-1500-as azonban már 1500 kilogrammos robbanófejjel rendelkezik, amely sokkal nagyobb pusztításra képes, bárhol is csapódjon be.

Seems like Russia managed to construct FAB-1500.Wings are clearly visible. And no: The Kremlin is not suffering any significant shortage of Su-34 and other fighter jets to drop these glide bombs in the East. pic.twitter.com/w6gRBhfoVn — Julian (Röpcke) March 7, 2024

Perhaps the clearest footage so far of a Russian UMPK FAB-1500 guided aerial bomb being used in combat in Ukraine.The silhouette of the bomb with wing UMPK kit/guidance module was plainly visible before making an impact in the Ukrainian town of Berislav in Kherson Oblast, right pic.twitter.com/F9NevrW6Mq — Status-6 (Military) March 4, 2024

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images