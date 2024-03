Megvannak az első halálos áldozatai a húszi rakétázásnak

Az Egyesült Államok hadserege bejelentette, hogy a tegnapi rakétatámadás következtében legalább három tengerész életét vesztette. A jemeni lázadók rakétái találtak már el korábban is kereskedelmi hajókat, komolyabb sérülést azonban most okoztak először.

A True Confidence nevű, libériai tulajdonban lévő, barbadosi zászló alatt közlekedő hajót mintegy 93 kilométerre Áden kikötőjétől találta el a rakéta. A támadást a húszik azonnal magukra vállalták.

Az amerikai hadsereg központi parancsnoksága (CENTCOM) arról számolt be, hogy a támadás további legalább négy fő megsebesült, közülük hárman válságos állapotban vannak. Emellett jelentős károk keletkeztek a hajón. A hadsereg által közzétett képek tanúsága szerint a hajó hídja és fedélzetén lévő rakomány lángokban állt.

Houthis Kill Innocent Civilians with Missile AttackAt approximately 11:30 a.m. (Sanaa time) Mar. 6, an anti-ship ballistic missile (ASBM) was launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen toward M/V True Confidence, a Barbados-flagged, Liberian-owned pic.twitter.com/W1H0GP4Y6i