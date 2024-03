Figyelmeztetést adott ki Amerika: terrortámadás várható Oroszországban

Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének állítása szerint várható, hogy a következő két napban szélsőséges csoportok támadást indítanak az orosz fővárosban. A nagykövetség szerint a célpontok a nagy létszámú rendezvények – mint például koncertek – lehetnek.

Moscow, Russia: The Embassy is monitoring reports that extremists have imminent plans to target large gatherings in Moscow, to include concerts, and U.S. citizens should be advised to avoid large gatherings over the next 48 hours. As a reminder, our Travel Advisory for Russia is pic.twitter.com/J5oLgOvFY4