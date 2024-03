Háborút modellezett Észak-Korea, Kim Dzsongun személyesen vezette a gyakorlatot

A gyakorlatokat csütörtökön rendezték a Sárga-tenger és a két Korea határának közelében, válaszul dél-koreai és amerikai csapatok hétfőn kezdődött közös hadgyakorlatára. Kim közölte, hogy ellenfelei „drágán meg fognak fizetni” bármilyen provokációért.

Erőteljesebben kell haladni a rendszeres harci mozgósítás előkészítésének folyamatával, hogy a tüzérségi alegységek kíméletlen és gyors csapásokkal vehessék át a kezdeményezést abban a pillanatban, amint belépnek a tényleges háborúba

– idézte Kim Dzsongunt az észak-koreai hírügynökség.

A Rodong Sinmun hivatalos észak-koreai újság pénteken fotókat is közzétett, melyeken a tengerparton felsorakozott önjáró tüzérségi lövegek és rakéta-sorozatvetők láthatók.

