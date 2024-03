Megérkeztek az első képek: Ukrajna lecsapott Oroszország egyik legfontosabb gyárára

A Frontelligence Insight óvatos becslést adott az okozott károkról, miután megjelentek a javítóüzemről készült első műholdfelvételek.

Mint írják, a műholdképek megerősítik az ukrán támadás tényét, és azt is, hogy több drón is célba ért. A rendelkezésre álló képek alapján megállapítható, hogy az egyik javítóműhely – ahol vélhetően egy Berijev A-50-es légtérellenőrző gép javítása zajlott – tetején lángok keletkeztek.

